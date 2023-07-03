Kabine toplantısı bugün saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Gündemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var.

İsveç'in NATO üyeliği de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Gözler Külliye'de olacak. Hükümet bayram dönüşünde yoğun mesaisine başlıyor. Toplantı oldukça önemli.

Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler bu Kabine toplantısında ele alınacak.

TASLAK TAMAMLANMIŞ DURUMDA

Bayram boyunca çalıştı ekonomi kurmayları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu çalışma yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinin taslağı bir anlamda tamamlanmış durumda.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

Kabine'de Başkan Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onay vermesinden sonra da Meclis'te hızla gündeme gelecek komisyon sonrasında Meclis Genel Kurulu aşaması olacak bu torba kanun için.

TORBA KANUNDA NELER YER ALACAK?

Başkan Erdoğan'ın bunu Kabine toplantısından sonra açıklamasını bekliyoruz. Müjdeleri vermesini bekliyoruz. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söylemişti zaten Başkan Erdoğan en önemli başlığı bu olacak bu torba kanunun. Onun yanı sıra emeklilerin durumuyla ilgili de düzenlemelerin yer almasını bekliyoruz yine bu paket içinde. Ayrıca kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması yine bu pakette yer alacak.

BİLGİSAYAR VE TELEFON ALIMINDA VERGİ MUAFİYETİ

Bir başka konu yine gençlerin gözü kulağı orada olacak. Çünkü gençlere bir vaadi vardı Başkan Erdoğan'ın. Bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konusu. Bu konunun da yine pakette yer alması bekleniyor.

Kabine'nin gündeminde sadece torba kanun olmayacak başka konular da gündeme gelecek. Ekonomik gelişmeler kuşkusuz bu toplantıda yer alacak. Tasarruf mali disiplin orta vadeli program 3 yıllık planlama yine masada olacak bu toplantıda.

Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'teki son gelişmeler Kur'an-ı Kerim'in yakılması bu skandal olay da ele alınacak. 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak olan toplantı 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'daki NATO zirvesi öncesinde İsveç makamlarının izni ile gerçekleşen bu saldırıya dair bir tutum da Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Toplumun tüm kesimlerinin gözü Külliye'de olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması bekleniyor.