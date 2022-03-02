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"6 gündür tuvaletteyim" Annesiyle konuşan Ukraynalı Yulia’nın gözyaşları: Cehennem gibi bir şey

"6 gündür tuvaletteyim" Annesiyle konuşan Ukraynalı Yulia’nın gözyaşları: Cehennem gibi bir şey
02.03.2022 14:35

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Üç yıldır Ankara'da yaşayan İngilizce öğretmeni Yulia Hubina Kutlu, bombardıman altındaki Kharkiv'de 6 gündür evinin tuvaletinden çıkamayan annesiyle konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarına boğulan Yulia, “Annem, babam, kardeşim, büyükannem ve büyükbabam çok kötü durumdalar. Çok korkuyorlar. Hep konuşuyoruz, merak ediyoruz, yiyecekleri var mı yok mu? Bomba sesleri geliyormuş, insanlara sürekli saldırıyorlarmış. Anlatılmaz bir his." dedi.

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Yulia Hubina Kutlu, üç yıl önce Caner Kutlu (28) ile tanışıp evlendikten sonra Ankara'ya yerleşti. Ailesinin de bulunduğu ülkesindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere topladığı yardım malzemelerini eşiyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne teslim eden Hubina, Kharkiv kentinde yaşayan annesi İnna Hubina ile telefonda görüntülü konuştu.

Ülkesindeki son durumu ve yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan anne Hubina, "Cehennem gibi bir şey. 6 gündür sürekli tuvaletteyim. Evcil hayvanlar da korkuyor. Başladığı günden beri tuvaletteyim. Biraz yemek var; ne zamana kadar yetecek bilmiyoruz? İnanılmaz bir durum. Ses var sürekli korkuyoruz. Ailemi ve Ukrayna'yı bırakıp gelmem, asla gelemem. Barış istiyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yardımlar için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Gözyaşlarına boğulan Yulia, "Annem, babam, kardeşim, büyükannem ve büyükbabam çok kötü durumdalar. Çok korkuyorlar. Hep konuşuyoruz, merak ediyoruz, yiyecekleri var mı yok mu? Bomba sesleri geliyormuş, insanlara sürekli saldırıyorlarmış. Anlatılmaz bir his. Ukrayna'ya gitmek istiyorum; ama ailem 'imkansız burası çok kötü' diyor. Türkiye'ye dönmek istiyorlar; ama yaşlı büyükannem ve büyükbabam var, annem babam da gelemez. Ukrayna'da kalmak zorundalar" diye konuştu.

Yulia Hubina, Kharkiv'un en sıcak nokta olduğunu ifade ederek, "Annemle sürekli konuşuyorum, çok korkuyorlar. Gördüğünüz gibi zor durumdalar. Tuvalette yaşamaya çalışıyorlar; çünkü en güvenli yer orası. Çoğu insanlar sığınaklara geçiyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor. Biz de yardım paketlerini eşimle beraber büyükelçiliğe getirdik" ifadesini kullandı.

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