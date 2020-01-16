52 yıl önce Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan zihniyet bugün de Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı 16.01.2020 21:03

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanal İstanbul projesinin yapılmaması için açtığı dava reddedildi. Aynı Mimarlar Odası’nın 1968 yılında 1. Boğaz Köprüsü yapılmaması için dava açtığı ve “Boğaz Köprüsü, Türkiye ve İstanbul’un başına gelen en büyük felakettir” iddiasında bulunduğu öğrenildi.