CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'nin makam aracında infaz! Öldürülen Gökhan Arıcan'ın abisinden korkunç iddialar 16.01.2020 20:37

İstanbul Kağıthane'de iş adamı Gökhan Arıcan, lüks bir otomobilin içinde ensesinden vurulmuş olarak infaz edildi. Arıcan'ın öldürüldüğü 06 BG 3143 plakalı otomobilin ise CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin makam aracı olduğu ortaya çıkmıştı. İnfaz edilen iş adamının abisi yıllar sonra konuştu ve İlgezdi ailesi hakkında korkunç iddialarda bulundu.

İstanbul Kağıthane'de Gökhan Arıcan, 5 yıl önce 06 BG 3143 plakalı lüks araca çakar lambalar ve siren taktı. Arıcan, 25 Aralık 2015 akşamı bu araçta silahla öldürülmüş halde bulundu.

Aracın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin kullanması için eşi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Arıcan'ı öldürdüğü belirlenen çalışanı Ercan Peker tutuklandı. Görüntülerde, Arıcan, Peker, İlgezdi'nin şoförü Ali T. ile koruması Ümit A. görülüyor. Ali T. yanında Arıcan varken makam aracının bagaj üzerine silah bırakıyor. Peker silahı alıp defalarca prova yapıyor.

"CİNAYET PROVASI YAPIYORDU"

Gökhan Arıcan'ın abisi ise korkunç infazla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gökhan Arıcan'ın abisi, "Ali Turan, Ataşehir Belediye Başkanı'nın şoförü. Gamze İlgezdi'nin aracına siren çakar takılacak ama onu da Ataşehir Belediye Başkanı gönderiyor." dedi.

İnfaz anına ait ortaya çıkan görüntülerle ilgili konuşan abi, "Aşağı indiğinde arabanın arkasında durduğu zaman belinden silahını çıkarıp koyuyor. Kapıyı açıyor kafasına dayıyor. Şarjörü boşaltıyor kadına doğru tutuyor. Tekrar hareketler yapıyor, bir nevi sanki cinayet işleyecekmiş gibi onun provasını yapıyor." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM ÇIKIYOR ARDINDAN KATİL PEŞİNDEN TAKİP EDİYOR"

Akşam saatlerinde ise Gökhan Arıcan siyah lüks araçla oto tamirciden çıkıyor. "20 geçe kardeşim Battal İlgezdi'nin arabasıyla çıkıyor. Bir dakika falan sürmüyor. Dükkanın kepenkleri kapanıyor. Ercan Peker hemen kardeşimi takip ediyor." diye konuşan abi Arıcan, "Kısa bir süre sonra ise Gökhan Arıcan Kağıthane'de aracının içinde Ercan Peker tarafından infaz ediliyor. Ama Arıcan'ın abisine göre infazla ilgili de soru işaretleri var." dedi.

"ADLİ TIP İLE HASTANE VE POLİS RAPORUNDAKİ ÇELİŞKİLER"

Adli Tıp raporuyla, hastane ve polis raporunda çelişkiler olduğunu belirten abi Arıcan, "Mermi giriş yerleri önde vurmuş diyor adli tıp. Ama hastane ve polisler de diyor ki önden vurmuş. Peker ise, 'Gökhan Abi bana dedi ki sen benim mallarımı çalıp satıyorsun. Bana bunu söylüyorlardı. Söyledikleri için ben de Gökhan Abinin yanına gittim. O silahı çıkartım vur beni dedim. Gökhan Abi elimi tuttuğunda o anda sıkıldı ben de nereye gittiğini bilmiyorum' diyor onun ifadesi de bu. Barut izi montundan çıkıyor, gömleğinde çıkmıyor. Ellerinde barut izi çıkmıyor." Diye konuştu.

OLAYA BAKAN SAVCI FETÖ'DEN TUTUKLANDI

İddiaya göre Arıcan'ın katili Peker ile eşi arasında bir yakınlık vardı. Savcılık tarafından görevlendirilen polis Arıcan'ın dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerini aldı. Ama iddiaya göre o görüntüler de karartıldı. Üstelik o savcı FETÖ soruşturmasında kapsamında tutuklandı.

Soruşturmaya bakan savcı ile ilgili de konuşan abi Arıcan, "Savcısınız bu kadın dosyada bunları bunları söyledi. Siz delil olarak niye cep telefonuna el koymuyorsunuz. Nasıl bir savcısınız dedim. Sana mı soracam dedi. Hatta orada bir şey oldu. Sonra dışarı çıkarın dedi. Beni dışarı çıkardı. Dosyaları da vermedi. Ben de üst mahkemeden dosyaları aldım. Bu savcı zaten FETÖ'den tutuklandı. FETÖ'den tutuklanınca savcılar değişmeye başladı. O zaman da beşinci mahkemede beş heyet değişti." Dedi.

OLAY SONRASINDA ARACI HEMEN YIKADILAR

Abi Arıcan, "2015 yılında olayla ilgili olarak Battal İlgezdi'nin de şoförünün ifadesine başvuruldu. Lüks araçta ilginç bir şekilde olayın hemen ardından temizlendi. Yani deliller karartıldı. Yıkanmış zaten hemen yıkandı. Ne medyaya çıkardılar. Aynı gün arabanın nereye gittiğini de anlamadım" dedi.

"İLGEZDİ'NİN ARACININ İÇERİSİNDE NE VARDI?"

Gökhan Arıcan'ın abisi şimdi dikkat çeken bir soruyu gündeme getiriyor. Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin aracının içerisinde ne vardı? Ve kardeşi araç içinde gizli bir şey mi gördüğü için infaz edildi.