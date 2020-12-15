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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş yaptırım açıklaması: Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş yaptırım açıklaması: Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek
15.12.2020 15:57
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ABD'nin açıkladığı yaptırımlara ilişkin "İlişkilerimizi etkilememesini bekliyoruz. biz kendi çevremizde çarelerini buluruz. Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, bir anamda işaret fişeği olacak" dedi.


Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TBMM'de ABD yaptırımlarını değerlendirdi. Demir, yaptırımlar ile ile ilgili olarak, "Aramızda müttefiklik ilişkisi var. NATO müttefikiyiz. Kendilerinin belirttiği gibi, başka alanlarda Türkiye'de işbirliği var. Onların devam etmesini bekliyoruz. Kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi etkilememesini bekliyoruz. Biz kendi çevremizde çarelerini buluruz. Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, bir anamda işaret fişeği olacak" değerlendirmesini yaptı.

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