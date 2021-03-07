27 Şubat-5 Mart vaka haritasında İstanbul kırmızıya döndü! İstanbul için kritik gün Salı!
Türkiye 1 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarının bulunduğu haritayı paylaştı. Söz konusu yeni vaka haritasında İstanbul turuncu kategoriden kırmızı kategoriye geçti. Prof. Dr. Mustafa Çetiner, ''5 binlerden başlayan vaka sayısının 11 binlere ulaştığını görüyoruz. Burada Salı günü başlayan normalleşmenin etkisi olduğunu söyleyemeyiz. 6 gün biraz erken, önümüzdeki Salı'dan itibaren etkisini göreceğiz.'' ifaderini kullandı.
SON BİR HAFTADA HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARINI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarının bulunduğu haritayı paylaşarak, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner koronavirüs salgını ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
Aslında korkunuzu paylaşıyoruz. Türkiye'de 22 ilde artış oldu, sadece 16 ilde düşüş var. Uşak ne yapıyorsa bütün Türkiye'nin onu yapması gerekir. Kurtarılmış bir yer gibi Uşak. Genel olarak vaka sayımız artıyor, 5 binlerden başlaya vaka sayısının 11 binlere ulaştığını görüyoruz. Burada Salı günü başlayan normalleşmenin etkisi olduğunu söyleyemeyiz. 6 gün biraz erken, önümüzdeki Salı'dan itibaren etkisini göreceğiz.
Türkiye'de birçok ilde İngiltere varyantı olduğunu biliyoruz. Bulaşıcılığı yüzde 30 ile 70 arasında daha bulaşıcılığı daha fazla.
İstanbul'un durumu çok önemli, Türkiye'nin kalbi. İstanbul'un salgında ne kadar etkileyici ve sürükleyici olduğunu gördük. 14 Şubat'ta vaka sayıları 100 binde 60'ken neredeysek 2 katlık bir atış gösterdi, 100 binde 111'e yükseldi. Bu hemen çevredeki illeri etkiliyor. Hemen Trakya ve Marmara bölgesi kırmızıya büründü. Günü birlik olarak bile İstanbul'a gelip gidenler var. DSÖ'den 7 haftalık düşüşten sonra yeniden vakaların arttığını söyledi.
Görüntüler kaygı verici. 14 günlük değerlendirme yerini haftalık değerlendirmeyi alabilir. İnsanların da ciddi mağduriyeti var, hepsi göz önüne elbette alınmalı. Bir yanda eğitim bir yanda 8 milyon insanın doğrudan etkilendiği yeme içme sektöründeki insanlar var. Maske kullanımına uyum konusunda azalma, mesafe konusunda ciddi bir uyumsuzluk var. İnsanlara ciddi oluşan bir yorgunluk, bıkmışlık var.