27 Şubat-5 Mart vaka haritasında İstanbul kırmızıya döndü! İstanbul için kritik gün Salı!

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner koronavirüs salgını ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

Aslında korkunuzu paylaşıyoruz. Türkiye'de 22 ilde artış oldu, sadece 16 ilde düşüş var. Uşak ne yapıyorsa bütün Türkiye'nin onu yapması gerekir. Kurtarılmış bir yer gibi Uşak. Genel olarak vaka sayımız artıyor, 5 binlerden başlaya vaka sayısının 11 binlere ulaştığını görüyoruz. Burada Salı günü başlayan normalleşmenin etkisi olduğunu söyleyemeyiz. 6 gün biraz erken, önümüzdeki Salı'dan itibaren etkisini göreceğiz.