25 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi?

25 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı hakkında aramalar hız kazandı. Tüm Türkiye pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Yapılacak toplantıda koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler ve Osman Kavala konusu ele alınacak. Son dönemde artan vakalar için de belirleyici etken olacak Kabine Toplantısı'nda kritik veriler değerlendirilecek. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar, "Kabine Toplantısı ile yasaklar geri gelecek mi? 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler?" Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte konu hakkında tüm detaylar!