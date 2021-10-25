Haberler Haber Videoları 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi?

25 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi?

25 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi?
25.10.2021 10:47 - Son Güncelleme: 25.10.2021 10:48
Ana Sayfa 01:24
Denizli'de cinsel ilişki...
Ana Sayfa 01:26
3 kamu bankasından faiz...
Ana Sayfa 01:09
Asker eğlencesi için tüneli...
Ana Sayfa 01:39
Kandil'den terörün siyasi...
Ana Sayfa 01:54
CHP Meclis'teki tezkere için...
Ana Sayfa 03:45
İşte yakalanan 15 Mossad ajanı
Ana Sayfa 00:52
Halasının oğluna 3 el ateş...
Ana Sayfa 20:37
Koronavirüse yakalananlara...
Ana Sayfa 03:20
MOSSAD'a yönelik düzenlenen...
Ana Sayfa 02:05
Ebru Timtik, kızını DHKP-C'den...
Ana Sayfa 01:07
Kılıçdaroğlu'na kentsel...
Ana Sayfa 01:24
TEM’de 15’ten fazla araç...

25 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı hakkında aramalar hız kazandı. Tüm Türkiye pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Yapılacak toplantıda koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler ve Osman Kavala konusu ele alınacak. Son dönemde artan vakalar için de belirleyici etken olacak Kabine Toplantısı'nda kritik veriler değerlendirilecek. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar, "Kabine Toplantısı ile yasaklar geri gelecek mi? 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler?" Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte konu hakkında tüm detaylar!

Haber Videoları

25 Ekim Kabine Toplantısı hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Kritik toplantıda koronavirüs tedbirleri, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler ve Osman Kavala konuları en öndemli gündem başlıkları olacak. Peki, Kabine Toplantısı ile yasaklar geri gelecek mi? 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? İşte tüm merak edilenler!

SON DAKİKA