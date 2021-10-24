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Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Son dakika haberleri... Türkiye'nin gözü bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin skandal bir şekilde Türkiye'nin iç işlerine karışarak Osman Kavala'nın serbest kalmasını istemeleri ele alınacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da koronavirüsle ilgili sunum yapması bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi....

24.10.2021 11:21 - Son Güncelleme: 25.10.2021 07:03
SON DAKİKA: Türkiye’nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

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SON DAKİKA: Türkiye’nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler, ve koronavirüs tedbirleri en önemli gündem başlıkları olacak.

SON DAKİKA: Türkiye’nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Son dönemde güvenlik güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak.

SON DAKİKA: Türkiye’nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Brüksel'deki temaslarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Türkiye’nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

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