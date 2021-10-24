SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Son dakika haberleri... Türkiye'nin gözü bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin skandal bir şekilde Türkiye'nin iç işlerine karışarak Osman Kavala'nın serbest kalmasını istemeleri ele alınacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da koronavirüsle ilgili sunum yapması bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi....
24.10.2021 11:21
- Son Güncelleme: 25.10.2021 07:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.