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2021 yılının ilk MGK toplantısında alınan kararlar açıklandı

2021 yılının ilk MGK toplantısında alınan kararlar açıklandı
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2021 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda önemli kararlar alınırken bu kararlara ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. 5 madde altında alınan kararları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.


2021 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda önemli kararlar alınırken bu kararlara ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldığı MGK bildirisinde Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.

Bölgemizdeki başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış, meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir.

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