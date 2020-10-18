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2020 Ankara'sında su çilesi! Büyükşehir susuz kalan vatandaşlara yetişemiyor!

2020 Ankara'sında su çilesi! Büyükşehir susuz kalan vatandaşlara yetişemiyor!
18.10.2020 10:15

Ankara'da vatandaşlar son günlerde sularının kesilmesinden şikayetçi. Sorunun nedeniyse bazı su sayaçlarının pillerinin bitmesi. Vatandaşlar ASKİ'yi ve Mavi Masa şikayet hattını aramasına rağmen günlerce hatta haftalarca evlerinde susuz kalıyorlar.


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