2020 Ankara'sında su çilesi! Büyükşehir susuz kalan vatandaşlara yetişemiyor!

Ankara'da vatandaşlar son günlerde sularının kesilmesinden şikayetçi. Sorunun nedeniyse bazı su sayaçlarının pillerinin bitmesi. Vatandaşlar ASKİ'yi ve Mavi Masa şikayet hattını aramasına rağmen günlerce hatta haftalarca evlerinde susuz kalıyorlar.
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