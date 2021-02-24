ATV'de Esra Erol'u çıldırtan 'sapık kapıcı' olayı! Foyaları ortaya dökülen Havva'nın eşi arsız çıktı

ATV'de Esra Erol'u çıldırtan 'sapık kapıcı' olayı gündeme bomba gibi düştü. Foyaları ortaya dökülen Havva'nın eşi arsız çıktı. Hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşıyan tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ve çok daha fazlası izleyiciyi Atv canlı yayınına kilitliyor. Esra Erol'un programına mektup bırakıp kaçan kocasını bulmak için çıkan Havva'nın hikayesi gündeme oturdu. Kapıcı olan eşinin tüm foyaları canlı yayında ortaya dökülürken, yüzsüz kocayı Esra Erol buldu. Çalıştığı apartmandaki kadınlara sarkıntılık yapan apartman görevlisi olan Yavuz Bayram, eşini dilencilikle suçlayıp, kadınlarla ilişkisini mazur gösterince Esra Erol çileden çıktı.

14 yıllık evliliği boyunca hep aldatılan bir kadın...Evden atılan, çocuklarıyla sokaklarda kalan gözü yaşlı bir anne! Kocası Yavuz tarafından bir mektupla terk edilen Havva Hanım kocası Yavuz ile canlı yayında karşı karşıya geldi.Yavuz Bey, sosyal medyadan tanıştığı Romanyalı bir kadın tarafından dolandırıldığını ama ihanet etmediğini söyledi.