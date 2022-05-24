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2 işçinin yaralandığı kaza kamerada! Buhar kazanı işte böyle patlamış... Yer: Kocaeli

2 işçinin yaralandığı kaza kamerada! Buhar kazanı işte böyle patlamış... Yer: Kocaeli
24.05.2022 16:00

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Kocaeli'de bakım yapıldığı sırada patlayan buhar kazanı 2 işçinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın patlama anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bakım yapıldığı esnada patlayan buhar kazanı güvenlik kamerasına yansıdı. 2 kişinin yaralandığı olay anında işçilerin korkuyla kaçışmaları da görüntülere yansıdı.



Olay, Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yıldız Entegre Ağaç Sanayi Fabrikası'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bakımı yapılan buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı, 2 işçi de hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu patlamanın etkisi ile alevlerin yükselmesi ve işçilerin kaçıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; patlamanın etkisi ile alevlerin yükselmesi ve işçilerin bölgeden kaçışması yer aldı.

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