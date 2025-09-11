2 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı: Erdoğan rozetlerini taktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün parti genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

2 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı

Toplantı öncesinde düzenlenen törende, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti'ye katıldı. Erdoğan, yeni katılan belediye başkanlarına parti rozetlerini takdim etti.