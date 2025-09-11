2 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı: Erdoğan rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen MKYK toplantısında Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün parti genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.
Toplantı öncesinde düzenlenen törende, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti'ye katıldı. Erdoğan, yeni katılan belediye başkanlarına parti rozetlerini takdim etti.