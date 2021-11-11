18 yaş üstü 3 doz aşı ne zaman? Hatırlatma dozu nedir? 3. doz hatırlatma aşısı kimlere uygulanacak? Hangi aşı yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bilim Kurulu yeni kararları gereği belirlenen tarih itibariyle 3. doz randevu alımı yapılabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamlarda bulundu. Peki 3.doz hatırlatma aşı randevusu nasıl alınır?

HATIRLATMA AŞISI NEDİR, KİMLERE YAPILIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, ''18 yaş üzerin tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma aşılarını olabilirler.'' dedi. 11 Kasım yani bugün itibariyle randevu alınabiliyor.

2 doz mRNA aşısı olup 6 ayı geçiren kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılacak. Peki bu grupta kimler var?

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."

BİONTECH AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

3. doz aşıyı olmak isteyen vatandaşlar nasıl randevu alacaklarını araştırıyor. Randevular "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden alınabiliyor.

HATIRLATMA DOZU NEDİR?



Uygulanan aşılarda belirli zaman aralıklarıyla azalan antikor oranını yeniden artırmak, eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu ya da Rapel dozu uygulanır.

Tıbbi terimlerle, bir hatırlatma dozu, bir aşının daha önceki bir dozdan sonra fazladan uygulanmasıdır. İlk bağışıklamadan sonra, bir hatırlatma enjeksiyonu veya bir hatırlatma dozu, bağışıklık kazandırıcı antijene yeniden maruz kalmadır.