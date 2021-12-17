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İçişleri Bakanlığı talimat verdi! Emniyet ve jandarmadan dev denetim

İçişleri Bakanlığı talimat verdi! Emniyet ve jandarmadan dev denetim
17.12.2021 11:24

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim" uygulaması yapıldı, okul servis araçları ve personeli denetlendi.

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