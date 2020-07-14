'15 Temmuz Destanı' Külliye'den Faik Atakoğlu'nun senfonik konser ile dünyaya duyuruldu

Milletin iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, "15 Temmuz Destanı", duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun senfonik eseriyle "yeniden yazıldı". Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yapılan senfonik eser projesinin konseri, 14 Temmuz gecesi televizyon ekranlarında ilk kez dinleyiciyle buluştu.
Milletin iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, "15 Temmuz Destanı", duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun senfonik eseriyle "yeniden yazıldı". Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yapılan senfonik eser projesinin konseri, 14 Temmuz gecesi televizyon ekranlarında ilk kez dinleyiciyle buluştu.