14. kat 'Saraçhane' tiyatrosuna uyandı: "Hiç kimse CHP ve 6'lı masayı dizayn etmesin"

Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener eliyle Saraçhane'de gerçekleştirilen mağduriyet temelli adaylık tiyatrosunun etkileri sürüyor. CHP Genel Merkezi, böyle bir ortamda Kılıçdaroğlu'nu Almanya'ya gönderen parti içindeki 'Ekremcileri' ararken Ali Mahir Başarır ve Muharrem Erkek gibi isimler ön plana çıktı. Saraçhane merkezli operasyonun Kılıçdaroğlu'nu tasfiye planı olduğuna uyanan 14. kat peşi sıra, "Senaryolar adayımızı belirleyemez", "Hiç kimse CHP ve 6'lı Masa'yı dizayn etmesin" açıklamalarını yaptı. Öte yandan danışmanları da Kılıçdaroğlu'na "Yıldızınız çok yüksek artık önünüzde kimse duramaz" diyerek gaz dolumu yaptı.