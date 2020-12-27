Haberler Video Haber Videoları '13 günde peyzajı bile bitmez' diyen İYİ Partili Halil İbrahim Oral fena rezil oldu! Gölbaşı Şehir Geçişi açıldı

'13 günde peyzajı bile bitmez' diyen İYİ Partili Halil İbrahim Oral fena rezil oldu! Gölbaşı Şehir Geçişi açıldı

'13 günde peyzajı bile bitmez' diyen İYİ Partili Halil İbrahim Oral fena rezil oldu! Gölbaşı Şehir Geçişi açıldı
27.12.2020 22:09
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Her projede ölçüp biçmeden hükümeti eleştiren muhalef bir kez daha rezil oldu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 18 Aralık'taki bütçe görüşmeleri sırasında Gölbaşı Şehir Geçişi Projesi'nin 2020 yılı sonunda tamamlanamayacağını iddia etti. Proje dün büyük bir törenle açıldı. İP'li Oral'ın iddialarını ve projenin açılışından kısa bit kesit izleyelim...


Her projede ölçüp biçmeden hükümeti eleştiren muhalef bir kez daha rezil oldu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 18 Aralık'taki bütçe görüşmeleri sırasında Gölbaşı Şehir Geçişi Projesi'nin 2020 yılı sonunda tamamlanamayacağını iddia etti. Proje dün büyük bir törenle açıldı. İP'li Oral'ın iddialarını ve projenin açılışından kısa bit kesit izleyelim...
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