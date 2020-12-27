Devlet Bahçeli’nin Meral Akşener’e “evine dön” çıkışı ne anlama geliyor? MHP'li Yaşar Yıldırım'dan A Haber'de çarpıcı açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “evine dön” sözleri çok konuşuldu. Bahçeli'nin bu çıkışı ne anlama geliyor? Akşener tekrar MHP'ye kabul edilir mi? soruları merak edilirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber’de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Sayın Meral Akşener 'masa' arayışı içinde. Şimdi bir 'Millet İttifakı'nın içinde bulunuyor, zaman zaman bir "masa" kuralım diyor. Yani sen bir ittifakın içerisindesin, kurduysan masanı orada kur. Bu arayışın içerisinden dolayı Sayın Genel Başkanımız; 'Tekrar bir arayışın içerisine girdin, siyasi bir çıkmazın içine doğru gidiyorsun. Bu çıkmazın içine girdiysen evine dön' diyor." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "En önemlisi şu; Sayın Meral Akşener 'masa' arayışı içinde. Şimdi bir 'Millet İttifakı'nın içinde bulunuyor, zaman zaman bir "masa" kuralım diyor. Yani sen bir ittifakın içerisindesin, kurduysan masanı orada kur. Bu arayışın içerisinden dolayı Sayın Genel Başkanımız; 'Tekrar bir arayışın içerisine girdin, siyasi bir çıkmazın içine doğru gidiyorsun. Bu çıkmazın içine girdiysen evine dön' diyor." şeklinde konuştu.