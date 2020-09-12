Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, A Haber'in Memleket Meselesi programı için 11 Eylül saldırısının olduğu yerden canlı bağlantı kurdu. Tanyeri, New York'daki atmosferi A Haber izleyicilerine aktardı.
11 Eylül'ün yıl dönümünde A Haber New York'ta!
12.09.2020 01:24
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