Haberler Video Haber Videoları 11 Eylül'ün yıl dönümünde A Haber New York'ta!

11 Eylül'ün yıl dönümünde A Haber New York'ta!

11 Eylül'ün yıl dönümünde A Haber New York'ta!
12.09.2020 01:24

Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, A Haber'in Memleket Meselesi programı için 11 Eylül saldırısının olduğu yerden canlı bağlantı kurdu. Tanyeri, New York'daki atmosferi A Haber izleyicilerine aktardı.


Haber Videoları