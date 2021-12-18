Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılış oturumunda konuştu. Erdoğan, "Kıta ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı. Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor." dedi. "Kovid-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız." şeklinde konuşan Erdoğan, "Turkovac için acil kullanım onayına başvurduk. Süreç tamamlanınca tüm insanlığın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.