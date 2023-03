100 bin imza toplandı mı? Hangi aday kaç imza aldı? Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek...

14 Mayıs seçimleri için süreç ilerliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olurken 6+1'li koalisyonun adayı kavgalar ve pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama süreci devam ediyor.

BUGÜN SON GÜN

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığından da çekildi. Bugün de devam edecek imza verme işlemi, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da sona erecek.

BİR İSİM DAHA 100 BİN OYA ULAŞTI

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre Oğan, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı.

Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında, cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Davut Turan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor.

MUHARREM İNCE 100 BİN'İ BULDU CHP'LİLER LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 25 Mart saat 17.00 itibariyla 100 bin imzayı aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. İnce'nin 100 bin imza toplayarak aday olması terörün siyasi ayağı HDP ile 7'li olarak yoluna devam eden koalisyonda paniğe neden oldu. Özellikle CHP'liler İnce'ye sosyal medya, fondaş TV ve gazeteler üzerinden linç kampanyası başlattı.





CHP HER YOLU DENEDİ

CHP'nin kendisini engellemek için her yolu denediğini belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaşmasına ilişkin, "İlk gün toplasaydık 'AK Parti'liler yardım ediyor' diyeceklerdi. Çünkü her tür iftirayı attılar. Her şey planladığımız gibi oldu." dedi.

İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı almasının üzerine partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. İnce, "Yüksek Seçim Kurulunda size verilen imzaladığınız bir nüsha, o örneği saklayın. O, Türkiye'nin demokrasi belgesidir." dedi.

Kendisine aday olabilmesi için imza veren seçmenlere teşekkür eden İnce, "İşini gücünü bırakıp hasta yatağından kalkan, tarladaki işini yarım bırakan, 300 kilometre yol giden biliyorum. Yol parası harcayan, koşarak giden, sevinçle seçim kuruluna giden, memleket sevdalısı kardeşlerimi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzayı isteselerdi ilk gün toplayabileceklerini öne süren İnce, "İlk gün toplasaydık 'AK Parti'liler yardım ediyor' diyeceklerdi. Çünkü her tür iftirayı attılar. Her şey planladığımız gibi oldu. Bir saatlik bir gecikmemiz var. Onda da deprem bölgesindeki hedeflerimizi tutturamadık doğal olarak." dedi.

Bu seçimde Türkiye'de centilmenliğin yok olduğunu gözlemlediğini söyleyen İnce, "2018'de ben Cumhuriyet Halk Partisinin adayıydım. Mitinglerde çıktım, 'Sayın Akşener'e imza verin' dedim, 'Sayın Karamollaoğlu'na imza verin' dedim, 'Sayın Perinçek'e imza verin' dedim. Bekledim aslında. Hiçbirini göremedim. Sadece engelleme gördüm." ifadesini kullandı.

İnce, önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisinde milletvekilliği yapmış 107 ismin kendisine yönelik çağrısına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"O arkadaşlarıma şunu söylüyorum; arkadaşlar, CHP'nin tüzüğü antidemokratikleştirilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? 'Saraya giden CHP'li' yalanını ortaya attıklarında siz ne yaptınız? Seçim gecesi yalanını attıklarında siz ne yaptınız? Atatürk'e CHP içinde hakaret edilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Çıkarmadınız mı? Ön seçim kaldırılırken siz ne yaptınız? Partideki bütün bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler, bugün bana demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını hatırlatırım onlara. Hiç sesinizi çıkarmadınız. Neredeydiniz siz? Siz benim arkadaşımsınız. Beraber çalıştık. Ben 16 sene milletvekilliği yaptım orada. Atatürk'e hakaret edilirken, Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' denilirken biriniz tepki gösterdiniz mi? Hanginiz ne yaptınız? Onun için çok inandırıcı gelmiyorlar bana."

İnce, kendisinin adaylık konusunda diğer siyasi isimlerle görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Benimle bir ilişki kuran olmadı. Görüşme talebi de olmadı. Nokta." dedi.

Muharrem İnce: 113 bin 442

Sinan Oğan: 110 bin 353

Doğu Perinçek: 26 bin 335

KİM KAÇ İMZA İLE KAPATTI?

Yakup Türkal: 3 bin 66

Erkan Trükten: 2 bin 356

Tevfik Ahmet Özal: 1495

İrfan Uzun: 1199

Halil Murat Ünver: 516

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.



İMZA SAYISINA ULAŞANA PARA İADESİ

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.



31 MART'TA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.