1 milyon 680 bin liralık tazminatı kabul etmeyen Gazi Cengiz Erduran A Haber'e konuştu: ''Hiç pişman değilim''

Trabzon'da yaşayan Uzman Jandarma Çavuş Cengiz Erduran (44), 5 yıl önce PKK'nın Ağrı'da düzenlediği bombalı saldırıda yaralandı. 2017'de maddi-manevi tazminat davası açtı. Mahkemenin 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tazminatını fazla bulunca parayı almayacağını açıkladı. Türkiye'nin kalbini kazandı. Milyonluk tazminatı reddeden gazi A Haber'e konuştu. Gazi Cengiz Erduran, ''Hiç pişman değilim, bir kere daha aynı şey başıma gelse düşünmeden aynı şeyi yaparım. Allah devletimize zeval vermesin'' dedi.