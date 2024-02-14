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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 18:25 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 18:41

💥 Karabük - Yenice kaza görüntüsü: 2 ölü 🚑

Karabük-Yenice yolunun Şahinkayası mevkisinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesine gittikleri belirtildi. Olay yerinden ilk görüntüler...

Karabük'te cenaze törenine gidenleri taşıyan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yenice ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Murat K'nin (40) kullandığı 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkayası Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı kontrolde araçta bulunan Azize K'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile yolculardan Dursun K. (50), Cengiz K. (50) ve İlyas K. (37) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Dursun K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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