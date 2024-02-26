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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 13:33 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 13:33

▶️ Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! 🤝 Kirada %25 sınırı kalkıyor mu? 🗝️ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kritik açıklamalar... 🔑

Kira için arabulucuya 129 bin başvuru geldiğini, 69 bininin anlaşmayla sonuçlandığını belirten Bakan Tunç, ‘Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak’ dedi.

Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM'de yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu" dedi.

Arabuluculuk sistemiyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarına çözüm arandığını belirten Bakan Tunç, "Bu tartışmaları sona erdiren bir uygulama başlattık. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık.

Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" diye konuştu. Kiracı ya da kiraya verenin hem kira miktarıyla hem tahliyeyle ilgili bir dava açmak istiyorsa önce arabulucuya başvurmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Tunç, "Kira uyuşmazlıkları için arabuluculara 1 Eylül'den itibaren 21 Şubat'a kadar 129 bin 259 başvuru oldu. Arabulucuya başvurular olmasaydı hepsi davaya intikal edecekti. 69 bin 239'u anlaşmayla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

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