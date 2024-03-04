Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı saat 15.10'da başladı. Masadaki konuların başında Ramazan öncesi fahiş fiyatlar, enflasyonla mücadele, terör operasyonları, seçim güvenliği ve öğretmen atamaları yer alacak. Ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak. Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.