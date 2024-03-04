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Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı!

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı saat 15.10'da başladı. Masadaki konuların başında Ramazan öncesi fahiş fiyatlar, enflasyonla mücadele, terör operasyonları, seçim güvenliği ve öğretmen atamaları yer alacak. Ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak. Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 12:15 Güncelleme 04 Mart 2024, 15:49
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı!

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı saat 15.10'da başladı.

▶️ Kabine Toplantısı başladı!

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Kabine'de ekonomi sıcak başlık olarak öne çıkıyor. Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak. Özellikle ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak.




Bu dönemde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimlerin kabinede ele alınması bekleniyor. Yüksek seyreden et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

31 Mart'taki seçimlerin, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak.



Yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kabinede değerlendirilmesi öngörülüyor. F-16 tedariği sürecinde, Amerikan tarafından gelen teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. O mektuplara ilişkin değerlendirmelerin de kabinede yapılması bekleniyor.

A Haber Muhabiri Merve Pekmez Kabine Toplantısı öncesi son gelişmeleri aktararak şu ifadeleri kullandı:

İÇ VE DIŞ SİYASET ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek.



TERÖRLE MÜCADELE MASADA
Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.



31 MART SEÇİMLERİ
31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirlerde görüşülecek.



FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Ekonomideki yol haritasına Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.



ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öte yandan öğretmen atamalarına ilişkin takviminde toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'nın sonrası bir işaret vermişti. Elbette Kabine Toplantısı sonrasında da öğretmen atamalarına ilişkin detaylar netleşecektir.



F-16 MESELESİ

F-16 alımı ve modernizasyon için ABD'nin gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar bir süre sonra bir araya gelecek. Kabine'de bu konuda teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

TÜRKİYE'NİN GAZZE DİPLOMASİSİ

Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.

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