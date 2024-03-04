Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı!

MASADA HANGİ KONULAR VAR?



Kabine'de ekonomi sıcak başlık olarak öne çıkıyor. Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak. Özellikle ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak.







Bu dönemde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimlerin kabinede ele alınması bekleniyor. Yüksek seyreden et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.



31 Mart'taki seçimlerin, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak.