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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 17:43 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 14:12

💡 AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü kimdir? 💡 Cumhur İttifakı Esenyurt adayı Hamit Öncü nereli? 🗳️

2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte arama motorlarında aratılan ''İstanbul AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı kim oldu? 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) Esenyurt ilçe belediye başkan adayı açıklandı mı? 💡 AK Parti İstanbul Esenyurt Belediyesi başkan adayı Hamit Öncü oldu. Peki; Cumhur İttifakı Esenyurt adayı Hamit Öncü kimdir ve nerelidir? 🗳️ İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL Esenyurt BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Esenyurt Belediyesi başkan adayı Hamit Öncü oldu.

Hamit Öncü Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

1979-2004 Öğretmenlik ve İdarecilik

1994 Refah Partisi Kıraç Belediye Başkan Adayı

2004-2009 Kıraç Belediye Başkanı

2009-2011 İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Eğitim Komisyonu Başkanı

2011 Ak Parti 3. Bölge SKM Sekretarya ve Bilgi İşlem Sorumlusu

2015-7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı

Hamit Öncü, sırasıyla Mardin Yatılı Bölge İlkokulu, Dicle Öğretmen Lisesi ve Mardin Eğitim Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Öncü, Arapça ve Fransızca bilmektedir.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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