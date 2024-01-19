Hakan Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Bahçelievler Belediyesi başkan adayı Hakan Bahadır oldu.

Hakan Bahadır Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Hakan Bahadır daha önce Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevinde de bulunmuştu. Hakan Bahadır; 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etmiştir. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Hakan Bahadır, radyoloji alanında ihtisas yapmıştır.

Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevini de yürümüştür. Mersin'deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır buradaki görevinden sonra özel sektörde sağlık yatırımları yapmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezi'ni kurmuştur.

Nişantaşı Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyeliği, Gönül Yıldızları Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği gibi Tıp alanında birçok sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yapmıştır.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.