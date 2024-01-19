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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 17:11 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 15:24

💡 AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir kimdir? 💡 Cumhur İttifakı Bakırköy adayı Ali Talip Özdemir nerelidir? 🗳️

2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte arama motorlarında aratılan ''İstanbul AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı kim oldu? 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) Bakırköy ilçe belediye başkan adayı açıklandı mı? 💡 AK Parti İstanbul Bakırköy Belediyesi başkan adayı Ali Talip Özdemir oldu. Peki; Cumhur İttifakı Bakırköy adayı Ali Talip Özdemir kimdir ve nerelidir? 🗳️ İşte detaylar...

Ali Talip Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL BAKIRKÖY BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Bakırköy Belediyesi başkan adayı Ali Talip Özdemir oldu.

Ali Talip Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nin Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Orman Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Demir Çelik Uzmanlığı, Ereğli Belediye Başkanlığı, Konya Belediyeler Birliği ve Avrupa Konseyi Belediyeler Birliği Üyeliği, Bakırköy Belediye Başkanlığı, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı, Bakırköyspor Kulübü Başkanlığı, Anavatan Partisi'nin 4. Genel Başkanlığı, XVIII. Dönem Konya ve XX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yaptı ve Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğini yürütmüştür. Evli ve üç çocuk babasıdır.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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