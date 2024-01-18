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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 16:08 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 16:14

▶️ AK PARTİ ANKARA Belediye Başkan Adayı TURGUT ALTINOK oldu! 💡 31 Mart 2024 ANKARA AK Parti Başkan Adayı...

AK PARTİ Ankara Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? sorusu yanıt buldu. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Belediye Başkan adayını Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı. Ankara'nın adayı TURGUT ALTINOK oldu. İşte detaylar...

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olmasının ardından eşi Süreyya Altınok hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Süreyya Altınok kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'un çocukları kimdir? İşte merak edilenler...

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SÜREYYA ALTINOK KİMDİR?

Süreyya Altınok, AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'un eşidir. 4 çocukları vardır.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nden "Profesör" payesi aldı.



Siyasi hayatı "Ülkü Ocakları'nda" başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.

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