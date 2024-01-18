AK Parti Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı 2024 hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

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AK PARTİ TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Cüneyt Yüksel oldu.

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

1977 yılında Süleymanpaşa'da doğdu.



İşletme ve Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler bölümünden mezun oldu.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapti, halen Tekirdağ MUSİAD Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aktif siyasete 2009 yılında AK Parti'de, Tekirdağ Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yüksel, dış ilişkilerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, 2012 - 2014 yılları arasında il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 - 2016 yıllarında Süleymanpaşa İlçe Başkanı olarak görev aldı. 2018 - 2019 yıllarında Tekirdağ İl Başkanı seçildi.



2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

MHP

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2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.