Yeni Hal Yasası'nda sona yaklaşıldı: Komisyonculuğun sona erdirilmesi ve üreticinin güçlendirilmesi hedefleniyor
Yeni Hal Yasası düzenlemesinde sona yaklaşıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, teklifin önümüzdeki süreçte Meclis komisyonuna gelmesinin beklendiğini açıkladı. Üretici ile tüketici arasındaki aracı zincirini daraltmayı ve fahiş gıda fiyatlarının önüne geçmeyi hedefleyen düzenlemeyle komisyonculuğun sona erdirilmesi ve tarım ticaretinde köklü değişimlerin yapılması öngörülüyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel