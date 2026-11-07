UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Yeni Hal Yasası'nda sona yaklaşıldı: Komisyonculuğun sona erdirilmesi ve üreticinin güçlendirilmesi hedefleniyor

Yeni Hal Yasası'nda sona yaklaşıldı: Komisyonculuğun sona erdirilmesi ve üreticinin güçlendirilmesi hedefleniyor

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Yeni Hal Yasası düzenlemesinde sona yaklaşıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, teklifin önümüzdeki süreçte Meclis komisyonuna gelmesinin beklendiğini açıkladı. Üretici ile tüketici arasındaki aracı zincirini daraltmayı ve fahiş gıda fiyatlarının önüne geçmeyi hedefleyen düzenlemeyle komisyonculuğun sona erdirilmesi ve tarım ticaretinde köklü değişimlerin yapılması öngörülüyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Rize'de zincirleme kaza! Yolcu minibüsü, panelvan ve 2 otomobil birbirine girdi: 6 yaralı
Rize'de zincirleme kaza! Yolcu minibüsü, panelvan ve 2 otomobil birbirine girdi: 6 yaralı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in biçerdöveri İzmir'de görüntülendi! Zanlı olaydan bir gün önce muhtarı aramış
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in biçerdöveri İzmir'de görüntülendi! Zanlı olaydan bir gün önce muhtarı aramış
Tekirdağ'da alkollü sürücü dehşeti kamerada! Otomobil sürücüsü motosikletli sürücüyü biçip kaçtı
Tekirdağ'da alkollü sürücü dehşeti kamerada! Otomobil sürücüsü motosikletli sürücüyü biçip kaçtı
Çankırı'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü Erkan Bayraktar hayatını kaybetti
Çankırı'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü Erkan Bayraktar hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle