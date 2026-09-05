Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 5 kişi yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla sosyal medyada ücretli VIP üyelik sistemiyle müstehcen içerik satan şebekeyi çökertti. Aralarında ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınırken, cezaevinde olduğu belirlenen 1 şüphelinin yanı sıra firari 1 şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel