CHP'nin kuruluş yıl dönümü öncesi Mansur Yavaş törene katılmadı! Parti yönetimi disiplin seçeneğiyle karşı karşıya
CHP’de kuruluş yıl dönümü kutlamaları öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resmi tören ve etkinliklere katılmaması kulisleri hareketlendirirken, gözler parti içi disiplin süreçlerine çevrildi. Bu hamlenin ardından "Mansur Yavaş'a ihraç yolu açılır mı?" sorusu gündeme bomba gibi düşerken, parti yönetiminin takınacağı tavır merak konusu oldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel