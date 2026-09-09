Taciz iddiasıyla dayak yemişti! CHP'li Ahmet Baran Yazgan Anıtkabir'de en ön sırada

Feth-i kabir kararı Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve inceleme soruşturmayı derinleştirecek

Taciz iddiasıyla dayak yemişti! CHP'li Ahmet Baran Yazgan Anıtkabir'de en ön sırada