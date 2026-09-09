Feth-i kabir kararı Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve inceleme soruşturmayı derinleştirecek
Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada savcılık feth-i kabir kararı aldı. Mezarının açılmasının ardından gerçekleştirilecek otopsi incelemeleriyle ölüm sebebinin netleştirilmesi hedeflenirken, Kozinoğlu'nun cezaevindeyken yazdığı el yazısı savunma notları da dosyaya girdi. Notlarda, FETÖ iltisaklı savcıların MİT belgelerini sakladığına dair ciddi iddialar yer alıyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel