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Feth-i kabir kararı Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve inceleme soruşturmayı derinleştirecek

Feth-i kabir kararı Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve inceleme soruşturmayı derinleştirecek

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Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada savcılık feth-i kabir kararı aldı. Mezarının açılmasının ardından gerçekleştirilecek otopsi incelemeleriyle ölüm sebebinin netleştirilmesi hedeflenirken, Kozinoğlu'nun cezaevindeyken yazdığı el yazısı savunma notları da dosyaya girdi. Notlarda, FETÖ iltisaklı savcıların MİT belgelerini sakladığına dair ciddi iddialar yer alıyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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