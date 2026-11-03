Mücteba Hamaney'den haritalı tehdit: "Coğrafi sınır tanımaksızın" paylaşımı
Tahran ile Washington yönetimi arasındaki askeri ve siyasi gerilim günden güne tırmanırken, İran cephesinden tüm dünyayı alarm durumuna geçiren bir mesaj geldi. İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Paylaşımında "Coğrafi sınır tanımaksızın" ifadesini kullanan Hamaney, mesaja olası operasyonel hedefleri ve füze rotalarını gösteren bir haritayı da ekledi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel