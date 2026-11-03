İstanbul'da sağanak yağış uyarısı sonrası trafik kilitlendi: Yoğunluk %90'a ulaştı
Megakent İstanbul’da Meteoroloji tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde trafik yoğunluğu tavan yaptı. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki ana arterlerde ve köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Mesai bitimiyle birlikte yağış endişesinin birleştiği kentte, saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluk oranının yüzde 90 seviyesine kadar dayandığı tespit edildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel