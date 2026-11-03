İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak bastırdı: Vatandaşlar kapalı alanlara sığındı
İstanbul’da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırarak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle ana arterlerde, cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Özellikle Ataşehir ve Yenibosna gibi yoğun ilçelerde dışarıda olan vatandaşlar olumsuz hava şartları nedeniyle zor anlar yaşarken, yağmura hazırlıksız yakalananlar çevredeki dükkanlara, duraklara ve kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel