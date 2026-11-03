Muğla Milas'ta sağanak ve fırtına sonrası hortum çıktı: O anlar kameralara yansıdı

SRC Kurye Belgesi olmayan sürücüye ceza yağacak: Kuryelikte yeni dönem yılbaşında başlıyor

SRC Kurye Belgesi olmayan sürücüye ceza yağacak: Kuryelikte yeni dönem yılbaşında başlıyor