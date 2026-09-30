Güllü'nün davasında duruşma öncesi skandal ses kaydı: "Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun!"
Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen davada 1 Ekim'de görülecek duruşma öncesinde, dava dosyasına yeni ses kayıtları girdi. Güllü ile davada tutuklu sanık olarak yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçtiği belirtilen ses kayıtlarında Gülter'in annesine hitaben, "Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun." ifadesini kullandığı görüldü. Kayıtların duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel