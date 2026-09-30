İstanbul yine kilitlendi: Kent genelinde trafik yoğunluğu yine yüzde 85'i buldu

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu ve DDK inceleme başlattı

Mersin'de mağaza yangını çıktı: Alevlere müdahale edildiği sırada patlama oldu