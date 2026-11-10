Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 18:33

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ BAKANI AL SAUD'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti.

Görüşmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kabulde ayrıca Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hazır bulundu.