Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti. Görüşmede Murat Kurum, Hakan Fidan, Hasan Doğan, Burhanettin Duran, Akif Çağatay Kılıç ve Ömer Çelik de yer aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ BAKANI AL SAUD'U KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti.
Görüşmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Kabulde ayrıca Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hazır bulundu.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel