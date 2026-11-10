UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti. Görüşmede Murat Kurum, Hakan Fidan, Hasan Doğan, Burhanettin Duran, Akif Çağatay Kılıç ve Ömer Çelik de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ BAKANI AL SAUD'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti.

Görüşmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kabulde ayrıca Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hazır bulundu.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Diyarbakır’da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar hayatını kaybetti! Kaza kamerada
Diyarbakır’da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar hayatını kaybetti! Kaza kamerada
Niğde’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: Sürücü Seyfettin Özdoğan hayatını kaybetti
Niğde’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: Sürücü Seyfettin Özdoğan hayatını kaybetti
Kastamonu’da otomobil taş duvara çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kastamonu’da otomobil taş duvara çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Bulgaristan'da yoğun sis nedeniyle 70'ten fazla araç birbirine girdi: 11 can kaybı
Bulgaristan'da yoğun sis nedeniyle 70'ten fazla araç birbirine girdi: 11 can kaybı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle