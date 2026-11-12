Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal Türkiye'ye getiriliyor: 116 suç kaydı olan suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı

Başkan Erdoğan'dan Libya diplomasisi: Abdülhamid Dibeybe ile görüşme

Antalya COP31 Zirvesi'nde Başkan Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile görüştü

Antalya COP31 Zirvesi'nde Liderler Zirvesi: Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Antalya COP31 Zirvesi'nde Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Antalya COP31 Zirvesi'nde Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü