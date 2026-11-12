Emine Erdoğan'dan COP31'de sıfır atık hedefi: 2035'e kadar katı atık artışı en az yüzde 50 azaltılacak
Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konuşan Emine Erdoğan, küresel atık krizinin aynı zamanda bir zihniyet ve medeniyet krizi olduğuna dikkat çekti. 2035 yılına kadar dünya genelinde belediye katı atığı miktarında öngörülen artışın en az yüzde 50 oranında azaltılmasının hedeflendiğini açıklayan Erdoğan, Anadolu’nun geleneksel yaşam kültüründen ilham alınması gerektiğini belirterek "Doğa okulundan dersler çıkarmalıyız" çağrısı yaptı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel