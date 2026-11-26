Yılın son MGK toplantısında kritik mesajlar: Terörsüz Türkiye kararlılığı ile Akdeniz ve İsrail vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılının son Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından 9 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki faaliyetlerin kararlılıkla süreceği vurgulanırken Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, İsrail'in işgal politikaları ile Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşlarına ilişkin kritik değerlendirmelere yer verildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel