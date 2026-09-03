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AKINCI TİHA, LGK-82 ve GÖZDE ile hedefleri vurdu

AKINCI TİHA, LGK-82 ve GÖZDE ile hedefleri vurdu

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada yaralanan sürücü Mesut Zorer ile araçtaki 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Duliye Zorer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mesut Zorer'in kullandığı 34 KR 4902 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Otomobil, kayalığa çarparak durdu.