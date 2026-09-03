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Bingöl'de otomobil dere yatağına devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobil dere yatağına devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Kayalığa çarparak duran araçtaki Duliye Zorer hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yedisu-Erzincan kara yolunun Giyimli mezrası mevkisinde meydana geldi.

OTOMOBİL DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

Mesut Zorer'in kullandığı 34 KR 4902 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Otomobil, kayalığa çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Duliye Zorer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Mesut Zorer ile araçtaki 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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