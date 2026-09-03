Karaman'da kaldırımda yürüyen kadının üzerine kapı düştü
Karaman’da kaldırımda yürüyen kadının ayağına iş merkezinin 2. katındaki yangın çıkış kapısı düştü. Kadının yere oturduğu ve yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. O anları gösteren görüntüler haber videosunda.
KARAMAN'DA 2. KATTAKİ YANGIN ÇIKIŞ KAPISI KADININ ÜZERİNE DÜŞTÜ: O ANLAR KAMERADA
Karaman'da bir iş merkezinin 2. katındaki yangın çıkış kapısı, kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düştü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
YANGIN ÇIKIŞ KAPISI KADININ ÜZERİNE DÜŞTÜ
Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin 2. katındaki yangın çıkış kapısı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü.
Yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2. kattaki yangın çıkış kapısının kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştüğü ve kadının olayın ardından yere oturduğu görülüyor.