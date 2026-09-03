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Gülistan Doku soruşturmasında kritik 2 dakika detayı! İfadede ne anlattılar?

Gülistan Doku soruşturmasında kritik 2 dakika detayı! İfadede ne anlattılar?

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Gülistan Doku’nun son kez görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü’nden saat 12.27’de bir aracın geçtiği, yaklaşık 2 dakika sonra ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in arandığı tespit edildi. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan dönemin Tunceli Jandarma Komutan Vekili Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman, savcılık ifadelerinde söz konusu telefon görüşmesinin tesadüfen gerçekleştiğini ve viyadükte Gülistan Doku’yu görmediklerini savundu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, o ifadelerdeki dikkat çeken ayrıntıları aktardı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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