Giriş Tarihi: 03 Eylül 2026 14:48 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 14:50

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen cipe düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. H.Y. (39) ve A.K.'nin (45) yaralandığı saldırıda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anının yer aldığı görüntüler haberimizde.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN CİPE ATEŞ AÇILDI

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 21 AIC 879 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Saldırganların çapraz ateşe aldığı cipin sağ ve sol kısmına çok sayıda kurşun isabet etti. Araçta bulunan H.Y. (39) ve A.K. (45) yaralanırken, üçüncü kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

YARALI HALDE HASTANEYE GİTTİ

Saldırının ardından sürücü, yaralı halde cipi kullanarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne geldi.

Yaralılar, burada sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı. H.Y. ve A.K.'nin tedavileri sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe silahla ateş açıldığı ve saldırganların araçla olay yerinden kaçtığı görüldü.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.İ.Ö. (40) ve Ş.Ö.'yü (50) yakalayarak gözaltına aldı.

2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.