CANLI YAYIN
Geri
Diyarbakır’da cipteki 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Diyarbakır’da cipteki 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Diyarbakır’da kırmızı ışıkta bekleyen cipe silahlı saldırı düzenlendi. H.Y. (39) ve A.K.’nin (45) yaralandığı saldırının anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganların cipe ateş açtığı o anlar haber videosunda.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen cipe düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. H.Y. (39) ve A.K.'nin (45) yaralandığı saldırıda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anının yer aldığı görüntüler haberimizde.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN CİPE ATEŞ AÇILDI

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 21 AIC 879 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Saldırganların çapraz ateşe aldığı cipin sağ ve sol kısmına çok sayıda kurşun isabet etti. Araçta bulunan H.Y. (39) ve A.K. (45) yaralanırken, üçüncü kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

YARALI HALDE HASTANEYE GİTTİ

Saldırının ardından sürücü, yaralı halde cipi kullanarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne geldi.

Yaralılar, burada sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı. H.Y. ve A.K.'nin tedavileri sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe silahla ateş açıldığı ve saldırganların araçla olay yerinden kaçtığı görüldü.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.İ.Ö. (40) ve Ş.Ö.'yü (50) yakalayarak gözaltına aldı.

2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan olayında gelişme: Kayıp sürücünün otomobili ve telefonu ıssız dağda bulundu
Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan olayında gelişme: Kayıp sürücünün otomobili ve telefonu ıssız dağda bulundu
Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın
Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın
Başakşehir'de inşaat alanında toprak kayması: 3 işçiden 2'si kurtarıldı, 1'i hayatını kaybetti
Başakşehir'de inşaat alanında toprak kayması: 3 işçiden 2'si kurtarıldı, 1'i hayatını kaybetti
Emekli maaş zammında ilk tablo şekillendi! En düşük maaş 25.601 TL
Emekli maaş zammında ilk tablo şekillendi! En düşük maaş 25.601 TL

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle