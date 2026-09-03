Elazığ’da parkta pompalı tüfekli saldırı: Mehmet Çelik öldü

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 15:05

ELAZIĞ'DA PARKTA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 51 YAŞINDAKİ MEHMET ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da parkta pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 51 yaşındaki Mehmet Çelik, kaçtıktan sonra yere yığılarak hayatını kaybetti.

PARKTA SİLAHLI SALDIRI

Olay, Aksaray Mahallesi Şehit Ruşen Sağlamlı Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, parkta bulunan Mehmet Çelik'e pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırının ardından kaçan Çelik, yakındaki bir bakkala sığınmaya çalışırken yere yığıldı.

ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.