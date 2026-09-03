Gülistan Doku soruşturmasında kritik kayıtlar ortaya çıktı: Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Savcılık ifadelerinde, Doku'nun görüntülenmesinden yaklaşık 2 dakika sonra çiftin aracının aynı bölgeden geçtiği ve Burçin Kahraman'ın 12.27.51'de Handan Sonel'i aradığına ilişkin kayıtlar gündeme geldi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel