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Gülistan Doku soruşturmasında kritik kayıtlar ortaya çıktı: Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında kritik kayıtlar ortaya çıktı: Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı

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Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Savcılık ifadelerinde, Doku'nun görüntülenmesinden yaklaşık 2 dakika sonra çiftin aracının aynı bölgeden geçtiği ve Burçin Kahraman'ın 12.27.51'de Handan Sonel'i aradığına ilişkin kayıtlar gündeme geldi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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