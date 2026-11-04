İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur bastırdı: Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89'a dayandı
Megakent İstanbul’da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış, işe ve okula gidiş saatiyle birleşince kent içi ulaşımda adeta kilitlenmeye yol açtı. Güne yağmurla başlayan sürücüler yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekerken D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı noktalarında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları meydana geldi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel